Roma, panico al supermercato: 41enne aggredisce i clienti con un mattone e sputa ai poliziotti

Panico al supermercato, l’arresto

Come se ciò non bastasse quando i poliziotti lo hanno ammanettato lui ha tentato di sbattere a terra sull’asfalto. Poi una volta dentro la volante ha cercato di sfondare il vetro divisorio con calci e pugni. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio per accertamenti su un eventuale stato d’ebbrezza.

Altro caso a Milano