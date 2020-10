Putin festeggia il compleanno con una nuova arma micidiale: il missile Zircon, 8 volte più veloce del suono

Una giornata di lavoro come tante altre per Vladimir Putin, che ha in agenda per il giorno del suo 68mo compleanno – il sedicesimo da presidente – la presentazione del missile Zircon. Nuova arma della Marina russa. Sul fronte diplomatico, invece, oltre una decina di telefonate sui temi dell’attualità internazionale e colloqui su questioni interne. A precisarlo è il portavoce Dmitry Peskov, spiegando che gli auguri da parte dei famigliari vengono rimandati alla serata. “Riguardo alla serata, amici, parenti e tutte le persone a lui più vicine e più care si congratuleranno con lui, come avviene tradizionalmente”. Auguri sono già arrivati da alcuni capi di stato stranieri, tra cui i presidenti di Bielorussia, Moldova e Abkhazia.

Vladimir Putin compie oggi 68 anni

Proprio nel giorno del 68mo compleanno del presidente Vladimir Putin, la Russia ha testato il suo missile cruise ipersonico Tsirkon colpendo con successo un obiettivo nel Mare di Barents. Ad annunciarlo al leader del Cremlino in collegamento video è stato Valery Gerasimov, capo di stato maggiore dell’esercito, precisando che il lancio di prova è stato effettuato a partire dalla fregata Admiral Gorshkov, nel Mar Bianco, nel nord della Russia.

Il missile Zircon, orgoglio di Putin

Putin non ha mancato di rallegrarsi per il lancio. Un test che ha permesso di colpire un obiettivo ad una distanza di 450 chilometri in quattro minuti e mezzo dopo aver raggiunto velocità ipersoniche di oltre Mach 8. “Questo è un grande evento non solo per la vita delle forze armate, ma anche per tutta la Russia. Per l’intero paese”, ha dichiarato parlando con Gerasimov.

Lo Zircon è in sviluppo da diversi anni e Putin ha rivelato la sua esistenza lo scorso anno, insieme a quella di altre armi ipersoniche come l’aliante Avangard (Vanguard) e il Kinzhal, un missile da crociera lanciato dall’aria. L’arma è progettata per essere in grado di raggiungere velocità fino a Mach 9. Lo Zircon avrà un raggio operativo che gli consentirà di colpire bersagli terrestri e marini a una distanza di 1.000 km. Lo Zircon sarà su sottomarini nucleari e navi di superficie, sebbene sia in fase di sviluppo anche una versione a terra dell’arma.