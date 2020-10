Migranti, se ne infischiano di Covid e Dpcm: affollano le sale scommesse Snai. Per loro niente regole (video)

Migranti assembrati nelle sale scommesse alla faccia di Covid e Dpcm

Insomma, è più che evidente che dai barconi ai centri scommesse, il passo è breve. E marcia veloce. I profughi, per lo più migranti economici, sbarcati sulle nostre coste, incessantemente prese d’assalto, E epidemia o non epidemia, sono sbarcati in Italia chi spinto dall’illusione di una vita migliore. Chi motivato solo dalla speranza di soldi facili e guadagni immediati. Anche se questo significa delinquere o giocare d’azzardo quando non si possono fare assembramenti. E così, a decine, i migranti richiedenti asilo affollano le sale scommesse delle varie città.

I soldi della diaria spesi in scommesse sulle partite di calcio virtuali

Nel caso del video in oggetto siamo a Castel Volturno. Ma le immagini potrebbero riferirsi a qualunque altro capoluogo o piccolo centro di provincia della nostra Penisola. Dove, numerosi, gli stranieri accolti scommettono i loro euro della diaria magari, ammaliati soprattutto dalle partite di calcio virtuali. A volte vincono. Altre perderanno. Il risultato però è sempre lo stesso. Da mesi trascorrono il loro tempo libero giocando e scommettendo, forti delle quote in dotazione grazie al pacchetto statale di assistenza consegnato alle coop sociali tramite la Prefettura. Una cifra quantificata più o meno, spiegava un articolo de La Stampa tempo fa, «in 32 euro al giorno».

Con buona pace di rischio Covid e norme imposte dal Dpcm del governo

In più, come riportava sempre il quotidiano torinese a riguardo, i migranti ospitati nel Belpaese, hanno a disposizione «ogni giorno 2 euro e cinquanta centesimi, dei 32 iniziali, per i loro “vizi”». Certo qualcuno spedirà gran parte dei proventi assistenziali ai familiari. Ma, a giudicare dalle immagini postato in basso, molti altri preferiscono spenderla nei centri scommesse. Con buona pace di tutti quegli italiani abbandonati dallo Stato. Beffati dalla burocrazia che intasa i terminali dell’Inps. E del Covid che avanza anche grazie a assembramenti e scarso utilizzo delle mascherine e del rispetto dell’obbligo al distanziamento sociale…

Sotto, il video dei migranti assembrati in fila al centro scommesse di Castel Volturno. Frame e video dalla pagina Twitter del sito di RadioSavana