Imu sulla prima casa, torna l’incubo. Ce lo chiede l’Europa. Insorgono Lega e Fratelli d’Italia

Il ritorno dell’Imu sulla prima casa è una concreta minaccia. Paolo Gentiloni, membro del Pd e commissario italiano agli Affari economici, non ne fa mistero in risposta a un’interrogazione dell’europarlamentare leghista Silvia Sardone, spiegando esattamente cosa servirebbe all’Italia.

L’Europa mira alla reintroduzione dell’Imu sulla prima casa

La notizia la rilancia così Il Giornale: “Citando un documento di lavoro della Commissione sul fisco italiano, il commissario spiega che le analisi dimostrano che «abolendo l’esenzione dell’Imu sull’abitazione principale (con diversi gradi di progressività) e utilizzando le entrate supplementari per ridurre la tassazione sul lavoro, si fornirebbero maggiori incentivi a lavorare, determinando ripercussioni positive sulla crescita economica”.

In pratica, come ai tempi del governo Monti, ce lo chiede l’Europa. E il governo italiano dovrebbe eseguire. E chissà che non sia proprio il ritorno alla tassazione sulla casa la condizione essenziale per far arrivare a Roma i miliardi del Recovery Fund. Un sospetto non del tutto infondato che fa insorgere le opposizioni.

Imu, la Lega: il governo non si azzardi a rovinare le famiglie italiane

«Il governo non si azzardi a rovinare milioni di famiglie italiane eliminando l’esenzione Imu sull’abitazione principale: ci aspettiamo chiarimenti immediati da Conte e Gualtieri», ha avvertito il leader della Lega Matteo Salvini. «Altro che aiuti dall’Europa, la priorità per l’Ue è imporre nuove tasse. Invece che ricevere sostegno economico, la Commissione ci fa capire che dobbiamo eseguire i loro ordini, andando a colpire il bene principale degli italiani», ha commentato Silvia Sardone.

Imu, Meloni: la prima casa è un bene sacro

Anche da Giorgia Meloni arriva la richiesta di una smentita: “Gentiloni chiede che torni l’Imu sulla prima casa? Invece di aiutare gli italiani in ginocchio, tentano ancora una volta di mettergli le mani nelle tasche. Non glielo permetteremo: la #primacasa è un bene sacro, non tassabile e non pignorabile. Gentiloni smentisca immediatamente”.

Dallo staff di Gentiloni arriva finalmente la precisazione: “Non c’è alcuna richiesta o raccomandazione europea al governo italiano sulla tassazione della casa. Il riferimento all’Imu per i redditi più alti era contenuto nelle raccomandazioni Ue del 2017”.

I governatori della Lega: dopo Gentiloni, smentisca anche il governo

Sul tema intervengono anche i governatori della Lega Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Donatella Tesei e Luca Zaia.“Prendiamo atto della precisazione degli uffici di Gentiloni sull’Imu per la prima casa ma è fondamentale un chiarimento definitivo da parte del nostro Governo che escluda quest’ipotesi in maniera definitiva – osservano – Non possiamo permetterci una nuova tassazione ai danni delle famiglie in un momento così difficile. Anzi la politica fiscale può solo prevedere un abbattimento della pressione fiscale per dare respiro all’economia e agli investimenti”.