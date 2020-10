Impennata dei nuovi casi: siamo a quota 5900 e a 41 decessi. Conte: dobbiamo evitare un nuovo lockdown

Il virus continua a correre e ora i numeri cominciano a diventare allarmanti: nelle ultime 24 ore i casi positivi sono stati 5901 su oltre 112mila tamponi. 41 i decessi. Sono ad oggi 514 i ricoverati in terapia intensiva: +62 da ieri.

Lombardia la regione con più casi, solo 8 in Basilicata

Incremento significativo dei casi in Lombardia dove si registrano 1080 nuovi positivi, in Campania, dove vi sono 635 nuovi casi e in Piemonte che ne conta 585. Balzo avanti dei contagi nel Lazio che fa registrare oggi 579 nuovi positivi. Solo 8 nuovi casi in Basilicata.

Conte: dobbiamo fare sacrifici ulteriori

Giuseppe Conte ha illustrato intanto ai cronisti le nuove misure del Dpcm approvato lunedì sera e ha rivolto agli italiani un appello alla responsabilità. “Queste misure – ha detto – comporteranno sacrifici ulteriori ma siamo convinti che ci consentiranno di affrontare la nuova fase. Il nostro obiettivo è evitare di far piombare il nostro Paese in un lockdown generalizzato”.

Conte: nelle scuole le cose vanno abbastanza bene