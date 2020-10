Hamburger vegano, FdI: «Anche il M5S ha detto sì. È l’ennesimo favore alle lobby straniere»

Il voto del Parlamento Europeo sulla cosiddetta carne vegana e le sue lavorazioni, a partire dall’hamburger vegano, “è un grave colpo alle produzioni di qualità. E al diritto dei consumatori di avere piena consapevolezza di ciò che mangiano”. A sottolinearlo sono gli europarlamentari di FdI-Ecr, Carlo Fidanza e Nicola Procaccini, rispettivamente capodelegazione e membro della commissione Agricoltura.

Il voto del Parlamento europeo sull’hamburger vegano

La plenaria di Strasburgo ha respinto gli emendamenti di quelle forze politiche, fra le quali FdI, che chiedevano tra l’altro di non utilizzare impropriamente la definizione “hamburger”, mantenendola invece solo per i prodotti a base di carne. Tutti gli emendamenti che andavano in quella direzione sono stati respinti. Un voto che “è un enorme favore a certe lobby della grande distribuzione del nord Europa. Le quali da tempo e con vari strumenti – ricordano Fidanza e Procaccini – investono per smantellare l’agroalimentare di qualità”.

FdI: “Dal M5s ennesimo favore alle lobby straniere”

“Fratelli d’Italia – spiegano – ha votato convintamente a favore dell’emendamento teso ad impedire che si perpetuasse l’inganno di hamburger e bistecche vegane. Ma purtroppo una maggioranza trasversale ha preferito mantenere lo status quo. Dispiace che a queste lobby e a questa maggioranza – concludono i due esponenti di FdI – abbia deciso di prestare il proprio aiuto il M5S, che ancora una volta dimostra di non avere a cuore il nostro agroalimentare”.