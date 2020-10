Gf Vip, da Briatore e Gregoraci arriva una lezione di stile ad Adua, la regina delle “balle”

“Cara Elisabetta, inizio col dire che fin dal principio ero contento della tua partecipazione al Grande Fratello Vip”. Inizia così la lettera inviata da Flavio Briatore a Elisabetta Gregoraci. Durante la diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha invitato la showgirl nella Mistery per leggere quanto scritto dal suo ex marito dopo lo scambio a distanza di dichiarazione tra i due.

Il duello a distanza con Adua nel Gf Vip

Briatore va in sostegno della Gregoraci nel giorno in cui si scoprono le bugie e i bluff della sua rivale, Adua Del Vesco crolla, che ha confessato: “Ho mentito su Massimiliano Morra”, confermando quanto aveva detto l’attore: “La storia d’amore tra me e lei era finta”. Adua, a questo punto, rischia grosso.

Ma Flavio Briatore, nella sua lettera aperta, contesta alla sua ex di esserci rimasto male per alcune frasi.

“Alcune tue affermazioni – dice Briatore alla Gregoraci – mi hanno inevitabilmente fatto molto male ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto. Portare il privato in pubblico, conoscendo la mia e la tua riservatezza, non ci appartiene – scrive ancora Briatore – Facciamo vivere i momenti felici che abbiamo vissuto e ti ringrazio per le parole con cui mi hai descritto in confessionale quando ho rivisto la vera ‘Eli'”.

Briatore smentisce cattiverie sulla Gregoraci

“E sappi che l’intervista che ho rilasciato non era solo racchiusa in quei tre punti che ti hanno mostrato – sottolinea l’imprenditore – All’interno c’erano anche belle parole dedicate a te. Avrai tempo di leggerle. Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo: il nostro Nathan Falco che da un lato è sereno sta bene e ti saluta, dall’altro, lo sai bene, ti guarda da casa!. Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può e non deve’essere spezzato dalla tv e dal tuo lavoro. Viviamo, rispettandoci. Ti auguro di essere felice, ti voglio bene, continuerò a volertene”.

La risposta commossa della showgirl

La reazione della Gregoraci è stata molto soft. “Non me l’aspettavo, mando un grande bacio a lui e soprattutto a mio figlio Nathan Falco. Però dico solo una cosa, è lui che tira fuori certi argomenti e facendo questo costringe poi me a difendermi”.