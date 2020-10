Gf Vip, Adua ha già un piede fuori dalla casa. Ne ha combinate troppe

Dopo il batti e ribatti Gregoraci-Briatore, c’è un’altra telenovela – quella di Adua Del Vesco – a tenere vivo il Gf Vip ed allungare il brodo dell’interesse. L’attrice sta collezionando figuraccia su figuraccia e si può dire ragionevolmente che ha già un piede fuori dalla casa del reality di Canale 5 . Aria di polemiche e rivelazioni stanno aleggiando su un tema delicato come quello dell’omosessualità. Le rivelazioni e le insinuazioni messe in giro dall’attrice non sono molto edificanti e si stanno per ritorcere contro di lei. Adua – ricordiamo – è una veterana delle relazioni di facciata con uomini gay. La rivelazione di Garko, suo ex, di pochi giorni fa ne è stata la prova. E non è stato un gran vedere. La presa in giro del pubblico e la menzogna con la storia della relazione “di copertura” non è piaciuta ai fan. Ma Adua ha il vizio, persevera sul tema. E durante la notte ne ha tirata fuori un’altra. La concorrente ha fatto outing a Massimo Morra, anche lui suo ex, con il quale si era lasciata in malo modo. Credendo che non si capissero le mezze frasi pronunciate con le sue coinquiline, Matilde Brandi e Dayane Mello, lei ha insinuato che Morra è omosessuale.

Adua mette in giro una nuova insituazione

Adua, Dayane e Matilde stavano parlando dell’avvicinamento di Guenda Goria a Morra. Così, ad un certo punto, Adua ci ha messo lo zampino, sussurrando nell’orecchio di Dayane che l’ex fidanzato Morra in realtà sarebbe omosessuale e poi: “Mi raccomando non dirlo”. Morra è considerato infatti un sex symbol e questa voce potrebbe piovere come una bomba. In questo teatrino va ricordato che lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, in precedenza interrogando Tommaso Zorzi, aveva insinuato il dubbio che Massimiliano Morra non fosse eterosessuale. Da condannare, comunque sia, il comportamento scorretto Adua, che sta violando la privacy di Morra. Senza contare che in questo modo si è fatta la nomea di mentitrice seriale, confermando di essersi prestata a inscenare ben due flirt di copertura (Garko e Morra) per mera visibilità. Squallore.

Smascherata da Tommaso Zorzi

L’insinuazione di Adua ha fatto il giro del web, di siti e giornali. Lei, in puntata, si è difesa ha spiegato di aver usato per Morra il termine “stratega” (in riferimento al suo presunto interessamento per Guenda Golia), ma non gay. Poi il colpo di scena. Ha mentito di nuovo. Nella stessa puntata infatti, Tommaso Zorzi ha rivelato: «Anche a me Adua ha detto che Massimiliano è gay, me l’aveva detto prima di entrare nella Casa, quando ancora eravamo in albergo». Indignazione per questa ennesima bugia. Grande sorpresa per chi era in studio, con la piena approvazione di Antonella Elia che, nelle sue vesti di opinionista, ha criticato aspramente la Del Vesco per non aver avuto il coraggio di dire la verità.

Ora fa la vittima

Adua sta facendo la vittima, dice che ogni cosa che fa le si ritorce contro. ma viene smascherata da tutti. Tommaso Zorzi ha proseguito: “Se Adua vuole giocare, lo facesse pure, però poi non si deve ammantare di questa purezza… -“. Intanto Adua, dopo aver fatto balenare l’idea di andarsene. -forse per evitare che la caccino prima- ammette di aver detto quella cosa ma si giustifica di nuovo, dicendo di averlo fatto solo per proteggere Guenda, evidentemente attratta da Massimiliano… “. Insomma l'”outing gate” sembra solo all’inizio…