Fratelli d’Italia dà il benvenuto all’ex leghista Andrea Liburdi: “Svolge un lavoro prezioso per Roma” (video)

«È un giorno importante perché si celebra l’arrivo di Andrea Liburdi. Una persona perbene, generosa, che ha dato tutto quello che poteva per migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini”. Lo ha affermato Fabio Rampelli, deputato Fdi e vicepresidente della Camera, dando il benvenuto ad Andrea Liburdi. L’ex leghista è entrato a far parte di Fratelli d’Italia, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio. Presenti anche Massimo Milani, coordinatore romano di Fdi, Fabrizio Ghera, capogruppo regionale Fdi, Andrea De Priamo, capogruppo Fdi in Campidoglio e Maresa Bellucci, deputata Fdi.

«Il fatto che siamo tutti qui – ha aggiunto – testimonia il fatto che per noi è un momento importante. Di solito queste composizioni si riescono a mettere insieme per eventi eccellenti quindi spero che Andrea sia soddisfatto di questo perché significa che c’è grande considerazione della sua persona e grande sintonia».

Le parole di Fabio Rampelli per Andrea Liburdi

«Non ci sono calcoli elettorali, c’è cuore prima di tutto perché il percorso che Andrea ha fatto l’abbiamo sempre apprezzato e sostenuto a distanza. Perché le persone che si spendono sul territorio per chi ne ha bisogno, come ha fatto Andrea a Roma, sono importanti. Bisogna essere esempi per essere seguiti, quindi emulare per creare una sorta di tendenza. Io penso che tante persone nella nostra area politica hanno dimostrato più volte di perseguire e incarnare e saper trasmettere questa filosofia. Andrea è una di queste persone», ha aggiunto Rampelli.