FdI al governo: «I soldi per i clandestini li trovate, per i magistrati onorari no» (video)

“Sono servitori dello Stato, li trattate da servi”

orgogliosi servitori dello Stato e non accettano di essere trattati da voi come servi dello Stato”, ha detto l’esponente di FdI, ricordando che i magistrati onorari, benché riconosciuti da numerose sentenze come lavoratori subordinati, diritti elementari come “uno stipendio dignitoso, ferie, malattie, maternità”. E questo nonostante “il 90% delle udienze monocratiche e il 50-60% della giustizia italiana” si reggano sul loro lavoro. “Scioperano perché si sento deglie non accettano di essere trattati da voi come servi dello Stato”, ha detto l’esponente di FdI, ricordando che i magistrati onorari, benché riconosciuti da numerose sentenze come lavoratori subordinati, non vedono riconosciuti . E questo nonostante “il 90% delle udienze monocratiche e il 50-60% della giustizia italiana” si reggano sul loro lavoro.

Delmastro: “FdI al fianco dei magistrati onorari”

“Non è vero che non ci sono le risorse”, ha quindi sottolineato l’esponente di FdI. “Nei 203 miliardi del Recovery Fund c’è come linea strategica accelerare la giustizia, ma non trovate 100 milioni di euro per la stabilizzazione della magistratura onoraria. Eppure – ha ricordato Delmastro – nel dl Rilancio avete trovato 550 milioni di euro per regolarizzare gli immigrati“. “Per voi le risorse sono gli immigrati clandestini. Per noi le risorse sono i magistrati onorari”, ha concluso Delmastro.