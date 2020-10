Daniele Luttazzi attacca Fabio Fazio: «Dici solo belinate, non sei stato fatto fuori da Salvini»

Daniele Luttazzi ancora contro Fabio Fazio. Dalle colonne del Fatto quotidiano, il comico picchia duro contro il conduttore di Che tempo che fa. Il comico protagonista dell’ Editto bulgaro, parte all’attacco. Nella sua rubrica fissa, si dice ironicamente «ammirato dal fiuto rabdomantico con cui, su undicimila giornalisti italiani, FabioFazio riesce ogni volta a scovare nel mazzo quelli così educati da non contestargli mai le belinate». Caustico già il titolo: Le belinate di Fabio Fazio su costi, pubblico e “diffamatori populisti”.

Luttazzi: «Certa gente ha proprio tutte le fortune»

Luttazzi si riferisce all’intervista rilasciata da Fazio alla Stampa e la partenza è col botto: «Quando abbiamo cominciato, eravamo l’unico talk show», ha spiegato il conduttore genovese. «No – replica a distanza Luttazzi – ce n’era un altro identico, ma proprio l’anno prima era stato fatto fuori dall’editto bulgaro, mentre il suo è in Rai da 18 anni ininterrotti (certa gente ha proprio tutte le fortune)». Su costi di produzione, maxi-contratto, giudizio della Corte dei Conti e pubblicità, poi, è un fuoco di fila: il comico sposa in tutto e per tutto le critiche di Michele Anzaldi, membro della commissione di Vigilanza Rai.

Luttazzi: «Fazio attacca Salvini…»

E poi ancora. Fazio spiega di essere stato retrocesso prima a Raidue e poi a Raitre a causa di una “campagna diffamatoria, frutto del populismo“. Luttazzi non si trattiene. E risponde con le parole sempre di Anzaldi pubblicate sul Giornale: «Fazio attacca Salvini. Ma la Rai di Salvini, presieduta dal Marcello Foa, lo ha lasciato al suo posto senza neanche sfiorare l’appalto a Officina srl. Che è stato rinnovato tutti gli anni dalla Rai gialloverde alle condizioni di Fazio».

Non è la prima volta che Daniele Luttazzi attacca Fabio Fazio. A luglio sempre dalle colonne de Il Fatto Quotidiano aveva continuato a bastonare Fabio Fazio e i suoi compensi stellari.