Covid, Ilaria Capua ospite su La7 lancia la bomba: «Scopriremo altre fonti di contagio» (video)

Ancora non abbiamo finito di fare i conti con il Covid. Ilaria Capua non ha dubbi su questo. Sul fatto che, per quanto già martoriati dall’epidemia che ha attaccato gli italiani – e il mondo – al cuore della salute, e fino nei gangli connettivali la nostra società e la nostra economia, siamo solo all’inizio. E infatti, ospite di Giovanni Floris a Di Martedì su La7, cerca di bilanciare il suo intervento tra cauto ottimismo e lucida consapevolezza. Tanto che nel corso del suo collegamento nella puntata di ieri del programma, la virologa afferma: «Scopriremo altre fonti di contagio, questo è il primo inverno in occidente per il coronavirus». E si sa, l’epidemia accelererà la sua corsa nella stagione notoriamente favorevole alla circolazione del virus…

Covid, Ilaria Capua tra cauto ottimismo e monito

Tutto noto. Altrettanto innegabile. E, dunque, tutte considerazioni che apre ai telespettatori una finestra agghiacciante su un mondo fatto di angoscia e di pericoli. La virologa, direttore dello One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, interviene da Miami cercando di tenersi acrobaticamente in equilibrio tra allarme e speranza. E infatti, calibrando il tiro delle sue affermazioni, sulle prime dichiara: «Non siamo a febbraio 2020, siamo a novembre. Non si parla più di lockdown totali. Abbiamo imparato tante cose e gli italiani ne stanno facendo tesoro. Avanti così, sapendo che ci saranno incidenti di percorso e momenti di circolazione più vivaci, per motivi che impareremo».

Troviamo il modo di essere felici nonostante il Covid

Laddove, è chiaro, per «momenti di circolazione più vivaci», la virologa allude certamente alla fase di acuta recrudescenza del virus come quella che stiamo vivendo. Mentre quanto parla di motivi che impareremo, è lecito pensare che la Capua si riferisca a quanto sostenuto appena poco prima in trasmissione, sulla probabile scoperta di «altre fonte di contagio» del virus. Insomma, mai abbassare la guardia e continuare a vivere anche sulla scorta della lezione di Trump: senza farsi pilotare la quotidianità dalla paura e dalla malattia. E infatti, a stretto giro la ricercatrice aggiunge e conclude: «Nel 2021 dovremo ancora fare i conti con la pandemia. Usiamo questo momento per reinventarci un modo di vivere per essere felici nonostante il Covid». Un invito alla speranza che suona però come un allarmante monito...