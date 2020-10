Covid, i contagi volano e superano i 19mila casi. Record di tamponi, in calo le vittime

Continuano a salire i contagi per Covid in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute l’incremento nelle ultime 24 ore è di 19.143, individuati con 182.032 tamponi. Il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. Il totale dei contagiati – comprese vittime e guariti – sale a 484.869. In calo invece l’incremento delle vittime, 91 in un giorno (ieri erano 136) che portano il totale a oltre 37mila (37.059) .

Covid, la situazione nelle terapie intensive

Su 6.628 posti di terapia intensiva oggi disponibili in Italia il 15% è occupato da pazienti Covid, percentuale che scende all’11% se si considerano anche gli ulteriori 1.660 posti letto attivabili con i ventilatori che sono già stati distribuiti alle regioni. Il dato è contenuto nel report settimanale del Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri dal quale emerge che la regione con la percentuale più alta di pazienti in terapia intensiva – rispetto ai posti a disposizione – è l’Umbria, che ha un tasso di occupazione al 27,85%. Subito dopo c’è la Campania (21,71%) e la Sardegna (20,69%). In Lombardia la percentuale è al 15,69% mentre il tasso più basso si registra in provincia di Trento, con l’1,96%.

Lombardia, quasi 5mila casi

«In Lombardia oggi sono quasi 5mila i nuovi positivi e circa 350 i nuovi ricoveri tra terapia intensiva e non. Numeri che dimostrano che il virus ha ripreso a circolare in maniera molto violenta». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

I casi Covid nel Lazio

«Oggi nel Lazio, con oltre 22mila tamponi, si registrano 1.389 casi positivi, sono 11 i decessi e 88 i guariti (superata soglia 10mila guariti). Il rapporto tra i tamponi e i positivi è al 6%. Nelle province si registrano 491 casi e tre i decessi nelle ultime 24 ore. Sta andando molto bene il servizio di prenotazione online nei drive di Togliatti, Forlanini, Santa Maria della Pietà e Santa Lucia, la situazione più fluida». Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I numeri nelle Asl di Roma

«Nella Asl Roma 1 sono 183 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di persone di 72, 77, 83 e 99 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 244 i casi nelle ultime 24 ore. Di cui 148 con link familiare o contatto di un caso già noto e novantasei individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 68 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 178 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 4 sono 61 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di trentaquattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso in una persona di 80 anni con patologie».

Asl Roma 5: 108 casi

«Nella Asl Roma 5 sono 108 i casi nelle ultime 24 ore: settanta con link familiare o contatto di un caso già noto e uno individuato in fase di pre-ospedalizzazione – continua – Un caso con link al cluster del corriere Bartolini dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 77 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 124 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di trenta casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione».

Le province

Nella Asl di Latina sono centoventisei i nuovi casi e si tratta di ventotto casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di una persona 82 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano centoquarantaquattro nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio e quattro i casi con link alla Comunità In Dialogo di Trivigliano dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl di Viterbo si registrano centosessantasette nuovi casi e si tratta di cinquantasette casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di un paziente 91 anni con patologie».

«Nella Asl di Rieti si registrano cinquantaquattro nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto e due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso di un soggetto di 84 anni con patologie», conclude D’Amato.