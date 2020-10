Coronavirus, il deputato della Lega Zicchieri ricoverato all’ospedale di Latina con polmonite

Il deputato della Lega Francesco Zicchieri, risultato positivo al coronavirus, è ricoverato all’ospedale Goretti di Latina con polmonite. Lo apprende l’Adnkronos Salute. Il coordinatore del Lazio era tra i partecipanti al comizio di Matteo Salvini al ristorante Il Tordo di Terracina.

“E’ stato ricoverato per accertamenti”. Lo ha riferito all’Adnkronos Claudio Durigon, coordinatore per la Lega a Roma, parlando del deputato della Lega Francesco Zicchieri, risultato positivo al coronavirus, e ricoverato all’ospedale Goretti di Latina.

Zicchieri ha comunicato di essere contagiato

Il vicecapogruppo della Lega alla Camera, nei giorni scorsi, aveva annunciato la sua positività al Coronavirus. Zicchieri ha dichiarato di non avere sintomi. Si è recato prima al pronto soccorso dell’ospedale di Latina. A quel punto, è stato ricoverato per accertamenti. Al momento, secondo Latina Oggi, fonti vicine al deputato fanno sapere che è in buone condizioni e non ha sintomi preoccupanti.In questi giorni altri esponenti della Lega si sono sottoposti al tampone, ma nessuno è risultato essere positivo al Covid 19.

Il cluster al comizio al ristorante Il Tordo di Terracina

Zicchieri aveva scritto il 5 ottobre un post sulla sua bacheca Facebook, annunciando la positività in questi termini. «Cari amici sono a comunicare che circa un’ora fa la asl mi ha informato che il mio tampone è risultato positivo al Covid 19. Sto bene, non ho alcun sintomo. Hanno attivato tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del Coronavirus. Passerà anche questa».

Il focolaio è partito al comizio di Matteo Salvini del 25 settembre scorso a chiusura della campagna elettorale del candidato leghista a Terracina, Valentino Giuliani. Oltre all’organizzatore dell’evento è infatti risultato tra i contagiati anche il coordinatore regionale della Lega nel Lazio, il deputato del Carroccio Francesco Zicchieri. A parlare nello stesso microfono dello speaker, oltre a Zicchieri e Salvini, sono stati inoltre l’ex sottosegretario Claudio Durigon, il capogruppo in Regione Lazio, Angelo Tripodi, e il candidato sindaco Giuliani. Ma al momento solo Zicchieri Giuliani risulterebbero positivi.