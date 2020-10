Terracina, Roberta Tintari vince il ballottaggio. Lollobrigida: “Premiata la coerenza di FdI”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Roberta Tintari, eletta oggi sindaco di Terracina. La buona amministrazione, il buon governo e la coerenza di Fratelli d’Italia sono state ancora una volta premiate dai cittadini. Grazie anche a tutti quei candidati e militanti che si sono impegnati in prima persona per raggiungere questo risultato”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.



Roberta Tintari succede a Nicola Procaccini, che è diventato parlamentare europeo. A puntare sul già vicesindaco facente funzioni è stata la coalizione formata da “Fratelli d’Italia”, “SIamo Terracina”, “Uniti e Liberi” e “Forza e coraggio”. Il sindaco facente funzioni ha battuto Valentino Giuliani, in una sfida tutta interna al centrodestra. Quest’ultimo era sostenuto da Lega, Forza Italia e la sua lista omonima, oltreché all’apparentamento, dopo il primo turno, con Gianfranco Sciscione. Lo scrutinio iniziato dalle ore 15.00. Roberta Tintari ha vinto nettamente col 53.61%. Valentino Giuliani si è fermato al 46.39%.

La dichiarazione di Roberta Tintari dopo la vittoria

“Abbiamo vinto una sfida incredibile tutti insieme, con il coraggio e la passione che ci contraddistingue”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook, la nuova sindaca di Terracina. “Grazie di cuore a chi ci ha sostenuto, abbiamo una grande responsabilità nei confronti di Terracina e di tutti i terracinesi. Serve unità e coesione in un momento difficile. Non faremo alcuna festa pubblica perché c’è bisogno di delicatezza e rispetto nei confronti di chi sta affrontando la malattia e la preoccupazione per i giorni che verranno. Un abbraccio sincero a Valentino Giuliani e a tutti i candidati di ogni colore politico che si sono spesi in questa competizione elettorale con generosità e amore per la propria città. Adesso – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – subito al lavoro. Evviva Terracina!”