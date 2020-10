Caccia, passa in Europa il divieto di piombo nelle zone umide. Fiocchi (FdI): “Regole da cambiare”

Gli ambientalisti esultano, ma il centrodestra, in Europa, ha provato in tutti i modi di bloccare e modificare il regolamento che vieta l’utilizzo di munizioni di piombo nelle zone umide. Una misura che trova i cacciatori, ma non solo, fortemente contrari, soprattutto per i limiti eccessivi che l’Europa, sotto la spinta dell’integralismo ambientalista, ha posto nell’apposizione del divieto. Fratelli d’Italia si era battuta per ottenere delle modifiche, ma così non è stato, come annuncia l’eurodeputato Pietro Fiocchi.

Divieto di piombo, Fiocchi non si arrende

“Comunicare le vittorie è facile, ancora più per chi si è speso poco per portarle a casa, io invece voglio tenervi aggiornati sempre sul lavoro che sto facendo in Europa qualunque sia il risultato. Abbiamo votato in Commissione Ambiente (ENVI) un’obiezione al regolamento sul divieto del piombo nelle zone umide e, nonostante sia riuscito a portare sulle nostre posizioni molti eurodeputati di diversi gruppi politici, non siamo riusciti a portare a casa il risultato sperato”, spiega in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Pietro Fiocchi.

Caccia, prossimo step in Parlamento

“Questa battaglia – che per FdI ha condotto anche Sergio Berlato – per niente facile continua; il prossimo step sarà il voto in Parlamento in cui, ancora una volta, cercheremo di far saltare questo regolamento in modo che sia rivisto dalla Commissione in una chiave più moderata, escludendo quelle parti critiche che abbiamo discusso più volte. Io non arretro, la battaglia continua, ci conteremo tra un mese in Assemblea Plenaria”, annuncia l’onorevole Fiocchi.