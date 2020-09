Toninelli gaffeur stellato: chiama la giornalista de La7 Merlina. Minzolini si sganascia. Il web pure (video)

Danilo Toninelli euforico conia l’ultimo strafalcione in diretta tv. Ospite a L’aria che tira, chiama la conduttrice del programma Merlina… Incredibile ma vero: ancora una volta l’esponente 5S si conferma quinta essenza, (o quinta stella?) dei gaffeur. Assolutamente senza rivali. Anche all’indomani dell’election day, in ore sì concitate, ma in cui diplomazia e fermezza dovrebbero garantire chiarezza e veemenza delle dichiarazioni . E così, l’ex ministro delle Infrastrutture non si smentisce mai: e in collegamento con L’aria che tira su La7, nella foga di bearsi del risultato referendario. E solerte nel rivendicare un successo elettorale che non ascrive agli elettori, ma all’iniziativa grillina, sbaglia il nome della conduttrice. E senza neanche rendersene conto stravolge il nome della sua intervistatrice, chiamandola con una gaffe, in una strana combinazione col cognome: Merlina…

Toninelli, l’ultima gaffe: chiama la conduttrice de La7 Merlina

Quella offerta su un piatto d’argento in diretta tv al pubblico ludibrio è solo l’ultima delle gaffe di Toninelli. Il quale, con toni concitati, pronto ad avocare a sé e al Movimento il risultato della consultazione elettorale sulla diminuzione del numero di parlamentari, a L’Aria Che Tira su La7 il pentastellato si prodiga a difendere la causa, più per vanto partitico che per soddisfazione politica. Tanto che esordisce con un ragionamento non proprio originale, dicendo: «Noi non siamo attaccati alla poltrona, ma abbiamo avuto la forza di tagliarcela». E subito dopo incalza, seguendo un filo tutto suo, di cui diventa anche arduo seguire nessi e arrivare al bandolo della matassa: «Noi siamo riusciti ad andare dai cittadini a chiedere se volevano confermare quella legge.

Minzolini in studio non riesce a contenere le risate

Finalmente qualcuno che sta in politica ragiona da cittadino, con la sensibilità della gente che sta fuori dal Palazzo». E proprio a questo punto. Dopo un’impervia arrampicata su intricati sentieri della logica. Al termine di una faticosa scalata verso impensabili vette propagandistiche, si abbandona alla fatica. E allo strafalcione…Così, quando la conduttrice fa notare a Toninelli che «”sì” alla sforbiciata è passato. Voi grillini avete raggiunto il non plus ultra della vostra ragione sociale», l’ormai inebriato esponente 5S, replica frettoloso: «Piacerebbe a un sacco di gente, Merlina. Ma abbiamo altri passettini da fare». Peccato però che la giornalista de La7 si chiami Merlino. Esilarante la reazione di Minzolini ospite in studio che non può, come chissà quanti altri spettatori da casa, non notare l’errore e trattenere la risata di gusto. Anche il web, in queste ore, si sganascia...