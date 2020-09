Meloni al Pd: ma quale vittoria, ecco i numeri che dimostrano che è stata una grande sconfitta…

Giorgia Meloni, dati alla mano, smonta la narrazione della sinistra secondo la quale il Pd avrebbe vinto le elezioni regionali. Con un grafico pubblicato sulla sua pagina Fb la leader di Fratelli d’Italia mostra che al contrario, in tutte le regioni, rispetto alle regionali del 2015, il Pd è arretrato e di molto. Del tutto infondata, allora, l’esultanza di Zingaretti e soci.

Zingaretti vuole passare all’incasso

Ma si tratta di un’esultanza che ha un preciso scopo politico: far credere, con la complicità dei media compiacenti, che il Pd ha vinto è semplicemente la base per poter costringere Giuseppe Conte a scegliere proprio i dem come alleato principale. Scaricando il M5S che è in caduta libera. E ciò allo scopo di ottenere di dettare l’agenda del governo. Intanto Zingaretti intende portare all’incasso la modifica dei decreti sicurezza e lo ius soli. In futuro vorrà anche avere l’ultima voce in capitolo su come spendere le risorse del Recovery Fund.

Meloni: ma quale grande vittoria del Pd…

Così commenta Giorgia Meloni la smania di Zingaretti e del Pd di esultare per elezioni in cui non hanno vinto affatto: “Avete visto che sono giorni che le TV e i giornaloni di regime parlano della grande vittoria del PD di Zingaretti alle elezioni regionali? Peccato che i numeri dicono che il PD sia calato in TUTTE le Regioni al voto. Ma la sinistra è fatta così: piega la verità alla sua propaganda. Che dire? Speriamo che il PD e il M5S continuino a “vincere” le elezioni come hanno fatto in questi anni”.