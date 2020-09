La De Blanc senza peli sulla lingua: «Alba Parietti è una str***». E cala il gelo in diretta tv

Alba Parietti nel mirino. Ne abbiamo già sentite e viste delle belle -si fa per dire- al Gf vip, da poco iniziato e già ribollente di insulti e di lacrime da parte di chi vuole darsela a gambe levate, come Flavia Vento. A tenere la scena, peraltro sconfortante, spetta alla contessa Patrizia De Blanc. Protagonista indiscussa di queste prime ore di vita di questa edizione del Grande Fratello Vip. Proprio perché l’anziana nobildonna unisce al suo modo “colorito” di esprimersi anche la sincerità declinata all’ennesima potenza. Insomma pare non abbia peli sulla lingua. E non le manda a dire. La sua invettiva contro Alba Parietti rimarrà negli annali della trasmissione.

La De Blanc fuori controllo

Mentre Patrizia De Blanck era in compagnia dei due concorrenti, l’influencer Tommaso Zorzi e l’ex tronista Andrea Zelletta, la donna ha parlato di Francesco Oppini, commen tatorie sportivo, che sarà uno dei concorrenti ad entrare nella Casa nella prossima puntata in onda Venerdì 18 Settembre. L’uomo è il figlio della Parietti. E infatti sul suo conto la De Blanc ha tessuto un elogio. A proposito di Francesco Oppini, infatti, la contessa ha detto: “Lui è simpatico è un bravo ragazzo, si vede..”. Ma la mamma…. E infatti subito dopo non può proprio fare a meno di aggiungere un commento al vetriolo sulla showgirl e opinionista dei salotti tv che contano. Sempre prona al politicamente corretto , una regina del luogo comune che piace tanto ai salotti radical-chic. E’ evidente che alla contessa non piace questo modo di fare e, senza freni inibitori, ha detto: “è la madre che è una Str****” riferendosi alla signora Parietti.

La replica della Parietti

Le parole di Patrizia De Blanck non tardano a fare il giro del web, così come la replica di Alba Parietti tramite il suo profilo instagram. ”Non me la prendo con il grande capo..”. “Per fortuna..avevo paura che la Contessa parlasse bene di me..”. A questo punto sono in tanti a sostenere che nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip potrebbe esserci un confronto proprio tra Alba Parietti e Patrizia De Blanck. Gli autori ci stanno lavorando. Sempre che la Contessa, che sta facendo molto parlare di sé, non decida di andarsene dalla casa, come ha già minacciato di fare. E ha anche svelato che in una precedente edizione del programma, Valter Nudo è stato favorito in modo scorretto ai danni della figlia, Giada De Blanc. Che arrivò seconda, anche se le sarebbe spettata la palma della vittoria, secondo i più. Imbarazzo totale in regia. Sarà censurata anche lei come Fausto Leali?