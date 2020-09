Italia Viva, gazebo fantasma: la gente vede e passa oltre. Niente code, niente distanze: c’è il deserto (video)

Proprio mentre ferve il dibattito sull’opportunità o meno che il Pd riapra le porte a Renzi e Bersani, nelle strade della Toscana, in particolare a Campo Bisenzio (Firenze) si assiste al triste spettacolo dei gazebo di Italia Viva deserti. Ignorati dai passanti che lasciano soli, con la penna in mano, attivisti e volontari al servizio di Matteo Renzi e del suo partito, sul punto di sparire a poco dalla nascita.

Italia Viva, gazebo fantasma: e si parla di rientro di Renzi nel Pd…

Proposte abortite. Militanti in diserzione. Elettori mancanti all’appello. Dunque, all’interrogativo che dilaga per i corridoi del Nazareno è forse pleonastico aggiungere la domanda che si è posto, tra gli altri, in queste ore, Emanuele Macaluso, storico esponente del Pci: non sarebbe il caso di «capire cosa ne pensano i due»? La risposta, infatti, sorge spontanea: forse, per le compagini di cui fanno parte oggi i due ex Pd, qualunque rientro ai blocchi di partenza potrebbe essere preferibile alla corsa mai decollata in Italia Viva e Articolo 1…

La gente vede e passa oltre: niente code, niente distanziamento

Insomma, come ha rilevato lo stesso Macaluso, tanto per rimanere alle ultime dissertazioni sul tema, al netto delle stilettate che soprattutto Renzi, ma anche lo stesso Bersani, riservano al loro vecchio partito. E ignorando per un attimo la guerriglia interna che si scatenerebbe al ritorno dei figliol prodighi nella casa madre di sinistra, di cui sono stati entrambi segretari, e dal pulpito del quale hanno ricoperto l’incarico di governo più alto, «un conto è auspicare uno scenario. Un conto è avere tra le mani qualcosa di concreto»… Già, qualcosa di concreto. Ma di concreto nei gazebo fantasma di Italia Viva si vede poco. La gente passa oltre indifferente, superando strutture fantasma. Proprio come gli ectoplasmi nei film oltrepassano i muri.

Macaluso colpisce e affonda Renzi, Bersani, il Pd: la corazzata di sinistra

E giustamente l’autore del video postato su Twitter dal sito di RadioSavana, a sua volta si chiede: dopo il tracollo di Sesto Fiorentino, per Italia Viva anche a Campo Bisenzio è terreno di debacle e diserzione: è il deserto. «Ormai neanche i parenti votano per Renzi – copmmenta ironico la voce fuori campo nel video –. Siamo all’estinzione di un partito»? Del resto, per concludere ancora con le parole di Macaluso, «la strada per crescere, oltre ai nomi e alle alleanze, è sempre la politica»: e vale per Iv, Articolo 1 e per il Pd. Colpiti 3, affondata una corazzata: quella della sinistra.

Campi Bisenzio (Firenze), marea umana in visibilio al gazebo di Italia Viva. Le persone tirano dritto come se non ci fosse niente, uno spettacolo! Estinzione alle porte. #RadioSavana pic.twitter.com/iJHa2AVCdh

— RadioSavana (@RadioSavana) September 14, 2020