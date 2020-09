Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per blasfemia. Apparsa in copertina come una Madonna

Il Codacons ha denunciato Chiara Ferragni per blasfemia e offesa al sentimento religioso. L’associazione dei consumatori ha avviato l’azione legale dopo la diffusione di una immagine in cui la nota influencer appare come una Madonna, e che, afferma il Codacons, “ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web”.

Il Codacons fa riferimento alla copertina del settimanale Vanity fair che appunto raffigura la Ferragni nelle vesti di una Madonna col bambino.

Fedez: mi mancavano

E con Fedez è di nuovo scontro, dopo la querela dell’associazione dei consumatori contro il cantante e lo strascico di polemiche seguite. Secco il commento dell’artista su Twitter, che condivide l’articolo sulla denuncia contro la moglie: “Mi mancavano”, ‘cinguetta’ Fedez fra l’approvazione degli utenti.

Mancanza di rispetto per i cristiani

“Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini – si legge nella nota diffusa ieri dal Codacons – affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere”.

Ferragni “macchina da soldi”

“L’immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale. Essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria ‘macchina da soldi’ finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all’acquisto di questo o quel bene”.

Per la Ferragni non è la prima volta

Non è la prima volta che i volti della Ferragni e del marito Fedez si prestano a contaminazioni tra sacro e profano. Due anni fa i due diventarono la Madonna e san Michele in due immagini sacre realizzate dall’artista Andrea Chisesi. Le opere furono esposte a Noto, la città dove Ferragni e Fedez si sono sposati.