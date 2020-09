Covid, Bassetti: «Restate calmi, non è più come a marzo. La malattia adesso è cambiata» 

«Oggi il Covid è una malattia molto diversa. Dobbiamo imparare a conviverci per i prossimi mesi e forse anni. Continueremo ad avere persone positive. Ma se resteranno il 2%, massimo 3% di quelli testati, non sarà difficile tenerla controllata». Lo sottolinea Matteo Bassetti, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

Coronavirus, Bassetti: «Qualcosa è cambiato»

«La qualità dei ricoveri è molto cambiata rispetto a marzo-aprile», rileva l’infettivologo su facebook. Questo, «non tanto per l’età media che, a differenza di quanto viene detto, non è molto diversa. Da giugno ad oggi al San Martino di Genova ci sono stati 90 ricoveri e un solo decesso. Vuol dire che qualcosa è cambiato in meglio nella gestione della malattia».

«La letalità è dello 0,6 per cento»

«Anche i dati nazionali lo confermano. Negli ultimi trenta giorni 244 decessi su 37mila casi, che corrispondono allo 0,6 per cento di tasso di letalità. Questo», continua Bossetti, «è un dato di fatto inconfutabile. Occorre che tutti prendano consapevolezza della necessità di convivenza con il virus, senza per questo lasciarsi andare ad eccessi in senso allarmistico o banalizzante».

«Sembra fare meno danni di 6 mesi fa»

«Sapere che oggi la malattia da Sars-Coiv-2 è gestibile perché i medici la conoscono maggiormente deve confortarci». I medici, infatti – incalza Bossetti – «la sanno curare meglio. Nella maggioranza dei casi produce pochi sintomi o addirittura nessuno. E sembra fare meno danni di sei mesi fa». Ovviamente non bisogna assolutamente abbassare la guardia «sulle misure di prevenzione, che ormai tutti conosciamo».

Bassetti: «Non cediamo all’allarmismo»

«Bisogna fare le cose con calma. Nel momento in cui la gente vede che si svuota un intero ministero per fare la disinfestazione di un posto dove c’era una persona asintomatica mi pare che sia un po’ esagerato». Bassetti conclude: «Io credo che questo faccia parte di alcuni estremismi. Se lo facessimo nel nostro ospedale lo evacueremmo tutte le mattine».