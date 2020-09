“Centrodestra vincente con qualsiasi legge elettorale”: un sondaggio del Corriere terrorizza Pd e M5s

Lega di Matteo Salvini, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e Forza Italia con Silvio Berlusconi sono la maggioranza virtuale alle Camere con qualunque legge elettorale. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. «Indipendentemente dalla soglia di sbarramento, il Germanicum, così come il Rosatellum, assegnerebbe la maggioranza al centrodestra», spiega il sondaggista. Con la soglia al 5%, «Lega, Fdi e Fi otterrebbero 219 seggi alla Camera e 112 al Senato laddove un’eventuale alleanza giallorossa (Pd, M5S e Iv) si attesterebbe a 179 e 86 seggi». «Maggioranza più risicata per il centrodestra con la soglia del 3%: 206 seggi alla Camera e 108 al Senato». In questo caso, prosegue Pagnoncelli, «una ipotetica coalizione giallorossa otterrebbe 179 e 90 parlamentari».

Il centrodestra vince in tutte le salse

Il sondaggio odierno mostra, a due mesi di distanza dal precedente, leggeri cambiamenti di rilievo a differenza di quanto solitamente si registra all’indomani di importanti appuntamenti elettorali, quando si manifesta il tradizionale incremento di consensi per il vincitore.

Effetto coronavirus: Berlusconi aumenta consensi

In particolare, l’esecutivo e il suo premier conservano un indice di gradimento sostanzialmente immutato. Pari rispettivamente a 62 e a 65. Invece, le valutazioni sui leader politici fanno registrare una leggera oscillazione in favore di alcuni esponenti della maggioranza. Nel dettaglio Zingaretti e Di Maio. Mentre registrano una lieve flessione i leader dell’opposizione. Unica eccezione quella di Silvio Berlusconi che aumenta di due punti, presumibilmente come attestazione di «vicinanza» per la malattia e il suo ricovero.

La Lega si conferma il primo partito

Venendo nel dettaglio, le intenzioni di voto appaiono non troppo condizionato dal recente voto alle Regionali. La Lega di Salvini cresce di quasi un punto. Si conferma quindi primo partito con il 24%. Seguono Pd (19,3%) e M5S (18,6%), entrambi in calo di 0,3%, quindi Fratelli d’Italia (16,7%), in flessione di 1,5%, che siriporta sui valori degli scorsi mesi di maggio e giugno. Quindi Forza Italia (6,8%), Italia viva (3,1%) e Azione (3%).