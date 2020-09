Brasile nella morsa del Covid. Annullato il Carnevale di Rio. Non succedeva dal 1912

Niente Carnevale di Rio. Lo straordinario appuntamento che attira ogni anno milioni di persone da tutto il mondo non si celebrerà. E’ l’ultima vittima della pandemia. L’edizione 2021 prevista per il prossimo febbraio è stata rinviata a tempo indeterminato. L’emergenza covid che si è abbattuta sul Brasile ha reso impossibile il rispetto della tradizione. “L’evento deve essere rimandato”, ha detto Jorge Castanheira, presidente della Lega indipendente delle scuole di samba di Rio de Janeiro che organizza l’evento.

Allarme covid, salta il Carnevale di Rio

Bisogna andare indietro nella storia fino al 1912 per trovare un precedente. E la notizia arriva dopo che il carnevale di San Paolo era già stato rinviato di otto mesi. Fino a ottobre 2021. Il Brasile, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia, conta oltre 4,6 milioni di casi di Covid-19. E 139.808 morti. I dati ufficiali di ieri parlano di 32.817 contagi e 831 decessi in 24 ore. Le scuole di samba che lavorano tutto l’anno alla preparazione del Carnevale di Rio avevano già messo in guardia. Senza un vaccino è difficile mantenere la tradizione.

Si cerca una alternativa possibile

E’ allo studio una soluzione alternativa. “Penso qualcosa che si possa fare in sicurezza”. ha detto Castanheira alla Bbc. “Ma ancora non si può annunciare una data. Non possiamo farlo a febbraio. Le scuole di samba non avrebbero il tempo né le risorse finanziarie per essere pronte per quella data”. Il rinvio riguarda solo l’evento ufficiale, non i blocos che rendono il carnevale ancor più spettacolare con usi, costumi e tradizioni diverse. Non mancano i timori per le enormi ripercussioni sull’economia e sul turismo.