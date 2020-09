Allarme su TikTok, tra i ragazzi c’è la sfida a chi assume più Benadryl: morta una quindicenne

Una ragazza di 15 anni di Oklahoma City è morta la scorsa settimana per overdose di Benadryl dopo aver preso parte a una pericolosa moda sul Social TikTok nota come la “Benadryl challenge”.

La giovane vittima di Oklahoma City

La “Benadryl challenge” è un nuovo gioco in cui gli adolescenti su TikTok sono incoraggiati a prendere tutta la medicina allergica necessaria per avere allucinazioni o inciampare.

La vittima di Oklahoma City, della quale non è stata diffusa l’identità, è stata descritta come un’adolescente felice e “guidata dalla fede”. Una ragazzina che non faceva uso di droghe, ha riferito KFOR-TV.

“Usato perché provoca allucinazioni”

“La dose che può causare un’allucinazione è molto vicina alla dose che può causare qualcosa di potenzialmente pericoloso per la vita”, ha detto Scott Schaeffer, direttore del centro antiveleni di Oklahoma City. Il sovradosaggio di Benadryl rende vulnerabili a infarto, ictus, convulsioni, danni cerebrali e persino alla morte.

In Texas tre adolescenti in overdose di Benadryl

A maggio, tre adolescenti di Fort Worth, Texas, erano stati ricoverati in ospedale dopo aver ingerito dosi eccessive di Benadryl nel corso della “sfida”.

Uno degli adolescenti, una quattordicenne di nome “Rebecca”, il 31 maggio scorso ha preso 14 tavolette di Benadryl.

“Faceva paura. Aveva allucinazioni. Il suo battito cardiaco a riposo era di 199”, ha detto Katie, la madre di Rebecca. “L’abbiamo portata di corsa al pronto soccorso locale e hanno deciso di trasportarla all’ospedale pediatrico”.

Hanno tutti visto un video sul Social

“Quello che mi ha colpito è stato il fatto che abbiamo avuto tre adolescenti per la stessa intossicazione in una settimana”, ha detto Amber Jewison, un’infermiera tirocinante dell’ospedale pediatrico di Fort Worth. ‘Nessuno di questi pazienti stava cercando di farsi del male. Hanno detto tutti di aver visto video su TikTok ed erano curiosi di provarlo”.

La difesa del portavoce di TikTok

Un portavoce di TikTok ha dichiarato ai media che la piattaforma Social ha appreso per la prima volta della “sfida Benadryl” a maggio e “ha rimosso rapidamente la piccolissima quantità di contenuti che è stata trovata”. “La sicurezza e la salute dei nostri utenti è la massima priorità di TikTok”, ha precisato il portavoce.

Che cos’è il Benadryl

Benadryl è il marchio del farmaco anti-allergico da banco noto genericamente come difenidramina. Un antistaminico sedativo. Un portavoce di Johnson & Johnson, il gigante farmaceutico che commercializza il marchio Benadryl, ha dichiarato al Daily Mail: “La salute e la sicurezza delle persone che utilizzano i nostri prodotti è la nostra massima priorità. La tendenza Benadryl su TikTok è estremamente preoccupante, pericolosa e dovrebbe essere interrotta immediatamente. Come con qualsiasi medicinale, l’abuso o l’uso improprio può portare a gravi effetti collaterali con conseguenze potenzialmente di lunga durata, e i prodotti Benadryl devono essere usati solo come indicato dall’etichetta. È nostra forte raccomandazione che tutti i farmaci siano tenuti sempre fuori dalla portata dei bambini.