A Zoomarine un ottobre “da paura”: zucche, fantasmi e brividi per un Halloween in allegria

La magia di Halloween arriva a Zoomarine, il Parco divertimenti di Roma. Dal 3 ottobre al 1° novembre, sarà possibile seppellire le paure nel Cimitero del Parco e affidare all’Albero Sacro i desideri più grandi. Un Halloween divertente, ideato e realizzato per il divertimento dei più piccoli in totale sicurezza.

A Zoomarine un Halloween per tutta la famiglia

“Zucche stregate, fantasmi dispettosi, attrazioni e giostre infestate, musiche spettrali e tante sorprese da urlo per tutta la famiglia attendono grandi e piccini per un mese da brividi”, fa sapere Zoomarine, che per Halloween invita i suoi ospiti a “scoprire tutte le antiche leggende del Parco e mettere alla prova il vostro ‘coraggio’ con le divertenti sfide dell’orrore”.

Tra zucche stregate e terre delle ombre

Massimo riserbo sulle sorprese preparate per questo mese speciale, che prevede anche offerte dedicate ai bambini che si presenteranno in costume. L’organizzazione, infatti, ne ha rivelato solo i nomi: La terra delle ombre, Zoombarine, Zombie Splash, La via dell’inganno, Halloween Fashion Day, Il cimitero dei desideri, Dinosa… ngue, Il Galeone delle anime erranti. Insomma, tutto pronto per un ottobre “da paura”, ma sempre nel rispetto delle norme anti Covid. Per questo il parco consiglia la prenotazione, chiede ai visitatori di indossare sempre la mascherina e li invita a rispettare le norme di distanziamento.