Migranti, la Serracchiani la spara grossa: «Meno arrivi grazie alle visite della Lamorgese a Tunisi» (video)

Serracchiani la spara grossa e in tv sfiora il ridicolo con un’ode alla Lamorgese: «Meno arrivi grazie alla sue visite a Tunisi»… Insomma, Migranti , lala spara grossa e in tv sfiora il ridicolo con un’ode alla: «Meno arrivi grazie alla sue visite a Tunisi»… Insomma, Debora Serracchiani oltre ogni limite: di demagogia e credibilità. L’esponente Pd, infatti, pur di rinfocolare la furia immigrazionista della sinistra di cui fa parte. Anche a costo di sfidare verità, numeri e fatti. E mentre la oltre ogni limite: di demagogia e credibilità. L’esponente Pd, infatti, pur di rinfocolare la furia immigrazionista della sinistra di cui fa parte. Anche a costo di sfidare verità, numeri e fatti. E mentre la Sicilia , abbandonata dal governo, rischia il collasso, e l’emergenza sanitaria – complice vacanzieri in trasferta e sbarchi ininterrotti – denuncia una pericolosa recrudescenza del virus, la dem ha il coraggio di ringraziare pubblicamente la ministra Lamorgese per il suo “operato” in materia di immigrazione clandestina e flussi ininterrotti. Negando l’evidenza. Sostenendo l’insostenibile. Plaudendo a dati e aggiornamenti a dir poco da verificare… E tutto a favore di telecamera, in diretta tv su La7, ospite de L’aria che tira Estate.

Migranti, la Serracchiani esalta la Lamorgese

La deputata del Pd, dunque, in collegamento con lo studio de La7, torna sul tema immigrazione, squadernando una teoria tutta sua al conduttore Francesco Magnani. E con la flemma che contraddistingue i suoi interventi, sguardo placido e voce suadente, dichiara: «Grazie al ministro Luciana Lamorgese e ai continui viaggi a Tunisi possiamo dire che quella rotta ora sta facendo arrivare meno migranti di quanti non ne siano arrivati anni fa». Ma cosa non si farebbe pur di attaccare Salvini? Di difendere l’indifendibile? Di più: l’insostenibile? E immancabilmente, sui social fioccano commenti irriverenti quanto ironici…

Verità dei fatti, dati e persino Di Maio la smentiscono…

Già, perché non solo l’affermazione di oggi della Serracchiani a L’Aria che tira è stata smentita dal suo stesso alleato Luigi Di Maio che, già un mese fa, in veste di titolare del dicastero degli Esteri, insisteva sulla necessità improcrastinabile di rimpatri verso la Tunisia. Per non parlare dell’allarme lanciato dal governatore Musumeci, soprattutto nelle ultime settimane, a cui il governo e il Viminale a guida Lamorgese hanno risposto prima ignorando il grido d’allarme del presidente di Regione, poi impugnando la sua ordinanza…

Poi l’insostenibile affondo su Musumeci…

E non finisce neppure qui. Proprio sul caos Sicilia e sulla vertenza Musumeci, una Serracchiani non ancora paga, sentenzia: «L’ordinanza di Nello Musumeci? Le regole non possono essere fatte saltare, è stata giustamente impugnata. Quello che ha fatto il presidente della Regione Sicilia è di competenza dello Stato». Ripetendo a spada tratta quanto già smontato e argomentato abbondantemente nelle ultime ore. Per esempio, che il governatore siciliano ha avanzato una richiesta senza disporre imperativamente o imporre nulla. Che il ruolo stesso di un presidente di Regione prevede che venga tutelata la salute dei cittadini che amministra, specie in piena emergenza. Che di fuorilegge in tutto questo non c’è proprio nulla. Dunque, cosa ci sarebbe di impositivo o di illecito in tutto ciò? Agli spettatori l’ardua sentenza...