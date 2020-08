Meloni: «La Bellanova ha mentito, ecco chi sono i clandestini che hanno avuto la sanatoria»

Giorgia Meloni smaschera il ministro Teresa Bellanova. «In lacrime aveva raccontato che la sanatoria di massa dei clandestini fatta dal governo in piena crisi coronavirus serviva ad aiutare le aziende agricole e a salvare i braccianti dal caporalato. Era una menzogna, ovviamente». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia. «E ora i dati ufficiali lo certificano: su 207.000 regolarizzazioni, l’85% riguarda sedicenti colf e badanti (uomini), che con ogni probabilità si licenzierà appena ottenuto il permesso di soggiorno. Gli italiani sono stanchi della furia immigrazionista della sinistra e del M5S. I clandestini vanno rimpatriati, non coccolati e regolarizzati».

Meloni e la reazione del web

Tantissimi i commenti del web. Scrive un utente: «Tra furia e follia in mezzo c’è il popolo d’Italia». E un altro aggiunge: «Qualcuno ha mai realmente creduto alla storia della regolarizzazione per favorire l’agricoltura? Anche a fantasia sono messi proprio male!». E c’è chi osserva: «Mai fidarsi di queste che piangono e lacrimano a non finire, ne abbiamo avuto già esperienze disastrose come anche questa volta. Grande combattente Giorgia!».

«Il disastro è compiuto»

Poi c’è chi scrive caustico: «Se qualcuno non lo avesse ancora capito, questi atti hanno come fine un cambio di identità sociale, detto in altre parole, un lento genocidio in chiave moderna. La storia ci insegna che le scelte della sinistra non sono mai a favore dell’interesse Nazionale». Un altro utente aggiunge amareggiato: «Il disastro con questi è compiuto. Ora guardiamo avanti, questi dittatori comunisti disastrosi stanno facendo di tutto per sgambettare le votazioni regionali. Non permettete che questo governo arrivi a ottenere questo. Inventate qualsiasi modo perché gli italiani possano andar a votare. Anche perché quando si va a votare, non c’è la massa di gente. E per votare si va due alla volta. Perciò non prendiamoci in giro». E infine un altro stigmatizza: «Hai ragione Giorgia ma si licenzieranno solamente quando avranno maturato i giorni per poter richiedere la disoccupazione».