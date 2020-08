Meloni zittisce la Bellanova: «Non accetto lezioni da te, hai fatto invadere l’Italia dagli immigrati»

«Raffiche di sbarchi ogni giorno, partenze incentivate da inutili sanatorie, intere città e regioni al collasso, immigrati che fuggono dagli hotspot e che violano la quarantena: davvero il governo complice di tutto ciò vorrebbe darci lezioni sulla gestione del fenomeno migratorio?». Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in risposta alle dichiarazioni del ministro Teresa Bellanova, che aveva detto che il fenomeno dell’immigrazione «deve essere gestito a livello europeo e non con le chiacchiere della Meloni».

Meloni e la reazione del web

Tantissimi i commenti del web. Scrive un utente: «La signora Bellanova se ne vada un po’ in giro per i quartieri senza scorta però. Poi vediamo se ha ancora voglia di blaterare minchiate». E un altro: «Un piano per mandarvi a casa noi italiani lo abbiamo: il voto!!! Governo irresponsabile, state mandando il Paese al macero, state vanificando il sacrificio degli italiani…». C’è chi aggiunge: «Alla fine vogliono far credere che è colpa di altri se non si gestisce il fenomeno migratorio. Ma al governo ci sono loro!!! Come sempre danno dimostrazione di essere degli incapaci». E chi osserva: «La Bellanova contraddice se stessa: allora, se deve essere gestito dall’Europa, perché si è stracciata le vesti per la sanatoria nazionale (!!!) degli immigrati?».

«Cara Bellanova con la sanatoria hai contribuito alla disfatta dell’Italia»

Un altro racconta la sua esperienza. «Sono un ragazzo del Sud, di Termini Imerese (Pa)… faccio qualsiasi lavoro a nero che mi viene dato. Sono stato sempre preso in giro da tanti politici del mio paese e da tanti anni che non vado più a votare perché ne sento tante. Ma ora… sono più convinto che il mio voto sarà per la signora Meloni e so anche che andrò contro tante persone». E, infine, tantissimi i commenti di chi attacca la Bellanova. Scrive un utente: «Sig.ra Bellanova si rende conto di quanto male ha fatto agli Italiani… lei sarà ricordata come la peggio ministra che ha contribuito con la sanatoria alla rovinosa disfatta della nostra Italia».