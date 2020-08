Sono quattro al momento le vittime dell’esplosione avvenuta questa mattina a largo di Praialonga, in provincia di Crotone. Nella barca, sulla quale si trovavano 23 migranti, sono morte quattro persone, tra le quali una donna,

recuperate in mare dalla Capitaneria di Porto. Due ancora i dispersi mentre in cinque sono rimasti feriti, due portati all’ospedale di Catanzaro con gravi ustioni, 3 a quello di Crotone dove si trovano anche i due finanzieri feriti durante le operazioni di salvataggio.

Uno ha riportato ustioni, l’altro la frattura di una gamba. Dodici delle persone che si trovavano a bordo, infine, sono state trasferite nel Centro di accoglienza di Crotone. Due militari della Guardia di Finanza sono rimasti feriti nelle operazioni di salvataggio a largo di Praialonga dove è esplosa una barca in vetroresina con a bordo decine

di migranti, in parte – non si conosce ancora il numero esatto – dispersi. I due finanzieri sono stati trasportati all’ospedale di Crotone. E l’invasione continua…