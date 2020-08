Calenda attacca Di Maio: «Il taglio dei parlamentari è fatto a cavolo. Ma tagliati tu…»

Carlo Calenda stende Luigi Di Maio. «Un poco di pudore. Vi siete annullati il limite dei due mandati dopo averci rotto le balle per anni sulla vostra “diversità” e sulla politica come impegno civico a termine. Ma con che faccia vieni a spiegarci la nobiltà di un taglio fatto a cavolo? Tagliati tu, poi ne riparliamo». Così il leader di Azione ribatte a un tweet di Luigi Di Maio sul referendum sul taglio dei parlamentari nel quale il ministro scriveva: «Oggi chi dice no al taglio dei parlamentari, dice no a un risparmio di quasi mezzo miliardo di euro a legislatura e a un sistema più efficiente».

Calenda contro Di Maio, i commenti del web

Tantissimi i commenti del web. Scrive un utente: «I capisaldi durante le elezioni: Non si va in tv Non facciamo alleanze (e mai col Pd) Massimo due mandati Neanche due anni e li hanno rinnegati tutti, con buona pace della scatoletta di tonno». E un altro riferendosi a Di Maio aggiunge: «Anche perché nel suo staff alla Farnesina ci sono almeno quattro figure che potrebbero essere accorpate in una sola». E un’altro osserva: «Che poi, se è una questione di soldi, basterebbe tagliare gli stipendi, anche dei parlamentari attuali. Si fa in due giorni». E un altro caustico: «Mettersi a fare politica, con provenienza la nullafacenza, da giovani e poi dichiarare di smettere dopo solo due mandati, vuol dire ritornare alla nullafacenza, ancora giovani. Incapace si ma mica fesso (il giovane)!». C’è poi chi fa un appello: «Liberateci da questi ipocriti, Calenda la prego, facciamo qualcosa!».