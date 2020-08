Avrebbe raccolto le ordinazioni di una tavolata occupata da persone di colore, poi il cameriere si sarebbe voltato verso un quadro di Mussolini appeso a una parete e si è scusato per aver servito dei neri: “Scusa Benito“. La storia, che se verificata sarebbe gravissima, la racconta su Facebook Adjisam Mbengue, che ha rilanciato il racconto di un’altra delle persone presenti quella sera, sua sorella Fatou, e sporto denuncia ai carabinieri. E’ successo a Rimini, il 16 agosto, anche se sul racconto pende la smentita dei proprietari del locale, che invitano i carabinieri a visionare le telecamere.

Il racconto sul cameriere “razzista”

“Domenica ci trovavamo a Rimini e, dopo una giornata al mare per festeggiare il compleanno di mia figlia Anna, abbiamo deciso di concludere la serata mangiandoci una pizza e un dolce in un ristorante adiacente all’hotel in cui alloggiavamo – racconta Fatou -. Dopo esserci accomodati, il cameriere arriva per prendere le ordinazioni e,

dopo aver scritto tutto, si gira verso un quadro del Duce appeso alla parete e in modo frustrato, facendo il saluto romano, dice, testuali parole, ‘scusa Benito’ e si allontana a testa bassa, farfugliando altre cose di cui sentiamo solo ‘sti ne…'”.

Poi, prosegue Fatou, “dopo l’affermazione ritorna in sala per prendere altre comande e decido di chiedere se quello che avevo sentito era vero e lui conferma. Da lì il rosso della rabbia e dell’umiliazione – spiega, condividendo il video della discussione che ne è scaturita -, davanti ai miei nipoti e i miei figli quest’uomo ha deciso di

rimarcare il fatto che servire dei neri fosse una cosa degradante per il suo ristorante”. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri di Imola, nel Bolognese, ma procederanno per competenza territoriale i militari di Rimini.

Il vino del Duce e la smentita dei proprietari