Un operaio “fucila” Monti in diretta tv. E lui sbianca e rimane di sasso (video)

Un attacco a Monti in piena regola e in diretta televisiva. Un operai riesce a far sbiancare il Professore. Che resta di sasso. Tutto parte con un “assolutamente sì” detto in collegamento con la trasmissione di La7 In Onda. Michele, operaio della Corneliani, risponde senza esitazioni alla domanda di Luca Telese: “Lei investirebbe nella sua azienda?”. La Corneliani, fiore all’occhiello dell’abbigliamento maschile Made in Italy, giusto un paio di giorni fa ha firmato un accordo di salvataggio grazie allo Stato, che entra con un capitale di 10 milioni di euro.

Il caso Corneliani e gli aiuti al Made in Italy

Si parla dunque di questo nella trasmissione, che ha intitolato il blocco “Lo Stato imprenditore e gli operai artisti”. In studio c’è anche Mario Monti ed proprio contro di lui che punta l’indice l’operaio. “Tutti quando parlano di Made in Italy si riempiono la bocca, poi però quando bisogna tutelarlo per davvero…”, ha detto l’operaio ricordando l’importanza del settore moda per il sistema Italia.

L’operaio a Monti: “Quelli come lui hanno fatto scappare la Fiat”

“I politici come Monti sono quelli che hanno fatto scappare la Fiat dopo che l’abbiamo allattata per trent’anni”, ha poi incalzato Michele, mentre Telese stava per togliergli la linea. “Dobbiamo ricordate anche queste cose“, ha aggiunto l’operaio, dando un affondo all’impassibile senatore, a sua volta in collegamento.