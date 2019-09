Monti, lezione da brividi al nuovo ministro dell’Economia: «Deve saper scontentare la gente»

Senza ritegno. Il primo requisito per un ministro dell’Economia è «saper scontentare la gente». Così parlò Mario Monti, uno che di scontentare la gente se ne intende, per usare un eufemismo. Un Monti rivitalizzato da questo governo voluto da Bruxelles. Questo governo è stato battezzato come il ritorno dei morti viventi. Ecco come possono essere pericolosi e vampirizzare gli italiani con l’imprimatur del senatore a vita Mario Monti. Si esprime così, l’ex premier lacrime e sangue sul nuovo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a L’aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. Gelo. Tira una brutta aria, è il caso di dire. Ecco lo scenario da brividi che attende gli italiani e le loro tasche. Parole inquietanti. Monti dà lezioni ai suoi eredi. Che il governo messo in piedi si pronunciasse “governo Monti bis” non era solo uno slogan propagandistico, evidentemente. «Non lo conosco abbastanza per giudicare il carattere, in particolare la capacità a scontentare la gente, che è il primo requisito», ha detto letteralmente Monti in studio.

Lacrime e sangue ci attendono?

Insomma, il “primo requisito” di un ministro dell’Economia è saper fare proprio come lui ed Elsa Fornero, far soffrire la gente. Più che soffrire si dovrebbe dire rovinare. La politica di austerity – poi riconosciuta errata – ha svuotato le tasche di milioni di italiani a suon di tasse e con una riforma delle pensioni che ci sta ancora facendo piangere. Ma tant’è, il Loden dice poi la sua anche su Giuseppe Conte, al bis come premier: «Prima di tutto c’è il Conte zero, professionista e professore, poi è venuto il Conte 1 al governo, il Conte bis il giorno del discorso contro Salvini, e adesso arriva la terza incarnazione governativa di Conte», conclude l’ex premier. Se gli piace così… A noi non resta che piangere.