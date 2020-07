Scenata fuori dalla Rai, Diaco contro Matano: «Tu sleale con la Cuccarini». Imbarazzo a viale Mazzini

Il caso di Lorella Cuccarini “epurata” dal programma di punta Rai La vita in diretta e il gelo con il quale si è congedata dal collega Matano non sono stati indolore per gli equilibri di viale Mazzini. Anzi, sta innescando una serie di ripercussioni a catena. Parla da sé la lettera di una parte dei dipendenti Rai, famosi e non famosi che hanno mal digerito l’allontanamento della più amata dagli italiani. Poi la lettera inviata per mail dalla conduttrice a tutti i collaboratori del programma. Il tutto ha reso evidente la frizione tra i due conduttori nel corso dell’ultima puntata di venerdì del programma.

“Pare sia successo il finimondo”

Come spesso accade, pesa più l’assenza che la presenza di Lorella Cuccarini. Stando a indiscrezioni, il suo allontanamento ha dato la stura a vere e proprie piazzate: come quella tra Pierluigi Diaco e Alberto Matano pochi giorni fa. A raccontarlo in un post dal suo profilo Instagram è stato Alan Fiordelmondo, uno dei paparazzi professionisti più noti. Ebbene il fotografo racconta di una violenta litigata tra Pierluigi Diaco, conduttore di “Io e te”, e Alberto Matano fuori dalla sede Rai.«Sembrerebbe sia successo il finimondo con urla e paroloni. Il primo accusava il secondo di aver contribuito a far fuori Lorella Cuccarini da La vita in diretta. Una scena imbarazzante anche per gli alti dirigenti Rai che hanno assistito allo spiacevole episodio».

Diaco vs Matano sul caso Cuccarini

L’esclusione di Lorella Cuccarini da La vita in diretta come abbiamo più volte rilevato rientra nella “de-sovranizzazione” del nuovo corso giallorosso della Rai. Le simpatie politiche mai nascoste dalla conduttrice non erano gradite. Anche il benservito alla Isoardi si inquadra nel medesimo clima politico. A questo si aggiungono le parole della Cuccarini con cui ha dipinto in quadro caratteriale ben preciso di Alberto Matano: «ego smisurato e maschilismo“, sono i termini che risuonano nell’ormai famosa lettera inviata per mail ai collaboratori e poi consegnata alla stampa. Così a settembre Matano farà il primo attore e condurrà da solo il programma. Per tutta risposta le ex colleghe del telegiornale hanno difeso a spada tratta Matano.

Il futuro di Lorella

La solidarietà a Lorella Cuccarini, tuttavia non è mancata: da parte di suoi colleghi e anche dalla politica, dal nostro quotidiano dalla leader di FdI che dai suoi profili social ha rivendicato il lungo curriculum e la professionalità della conduttrice. Indignandosi del modo inelegante con cui è stata estromessa dal programma Rai. Tornando alla “piazzata” e alle parole grosse volate tra Matano e Diaco,al momento il primo non ha colto la provocazione del secondo e non ha risposto agli insulti del collega. Per la Cuccarini – che per ora resta una dipendente della Rai- indiscrezioni di Tvblog parlano di un possibile ripiego sullo Zecchino d’oro; ma anche di una chiamata di La7, dove Cairo pare le abbia proposto un format pomeridiano sovrapposto proprio a La vita in diretta.

A completamento della vicenda è poi arrivata una precisazione di Pierluigi Diaco a quanto riportato da Alan Fiordelmondo attraverso un tweet: “Matano è stato sleale con l’amica Lorella Cuccarini. Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa. Dettata da chi?”. E’ chiaro che smussare i toni conviene a tutti ,ma la sostanza resta eccome. Già nei giorni scorsi, prima dell’ultima puntata, Diaco aveva riservato parole lusinghiere alla Cuccarini, con un tweet: “Domani la mia amica Lorella Cuccarini conclude la sua eccezionale esperienza alla guida de La vita in diretta. Si è contraddistinta per competenza e senso del dovere. È una professionista che lavora con passione e correttezza. Le auguro che la vita professionale continui a darle ciò che merita”.