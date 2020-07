Il cibo non era adeguato alle sue abitudini di latitante internazionale cresciuto e coccolato dalla sinistra sulle spiagge brasiliane. Ma dopo la protesta per il menu poco appetitoso servito in cella, Cesare Battisti, il terrorista comunista macchiatosi di crimini atroci e recentemente estradato dal Brasile, ora contesta anche il suo isolamento. Vuole compagnia, in cella, e ha chiesto ai suoi avvocati di rivolgersi alla Procura di Roma per contestare il regime in cui è detenuto nel penitenziario di Massama, ad Oristano.

Gli ergastoli di Cesare Battisti

Cesare Battisti, nella prigione della Sardegna, deve scontare i suoi ergastoli, ma non in isolamento, secondo il suo legale, regime che in base al provvedimento emesso dalla Corte d’assise d’appello di Milano nel 1993 sarebbe dovuto durare solo sei mesi.