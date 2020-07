Si parlerà di me più se insulto qualcuno o se non insulto nessuno? Chef Rubio ha capito da tempo che per andare sui giornali la strada più agevole è quella di sparare a zero, senza alcun pudore, su chiunque non gli vada a genio. Pur avendo preso nel mirino anche giornalisti come Enrico Mentana, allo chef più becero del mondo in genere piace prendersela con quelli di centrodestra.

Chef Rubio contro Porro, dopo Mentana e Salvini

Ed ecco che dopo Matteo Salvini, a cui Chef Rubio aveva riservato la dose abituale di insulti per aver ammonito sul possibile contagio da parte degli immigrati in arrivo in Italia, oggi è toccato al giornalista Nicola Porro. Che si era permesso di criticare Ilaria Cucchi, chiedendosi a che titolo intervenisse sullo scandalo dei carabinieri di Piacenza. “Carabinieri arrestati a Piacenza. E subito Ilaria Cucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché può usare la sua fama di vittima?”. aveva scritto su Twitter Porro.

Immediato il commento di Che Rubio. “Un uomo una mer..”. Una conferma di come, quando la tv rischia di non avere più bisogno di te, l’unico sistema che conosce qualcuno è quello di farsi pubblicità con le maniere forti e volgari…