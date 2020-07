Chef Rubio fuori controllo, valanga di insulti a Salvini: «Stai zitto, cane» (video)

Giornata scoppiettante per Chef Rubio, che oggi ha dato il meglio di sé nei confronti di Matteo Salvini, arrivando a usare anche la pioggia a Milano come spunto per insultarlo. “Coglionazzi, Matteo Salvini, me sa che te s’è allagata casa… pure su a Milano è colpa degli immigrati?”, ha cinguettato l’ex volto tv, taggando il leader della Lega.

Salvini fa innervosire Rubio

Non che gli attacchi di Rubio al leader della Lega – come a molti altri – siano una novità, ma la versione rivista e corretta in chiave anti-leghista di “piove, governo ladro” è indicativa di un particolare nervosismo da parte dell’ex conduttore di Discovery. Forse a scatenarlo è stato il fatto che, reduce dalla visita a Lampedusa, Salvini ha postato una serie di tweet sul disastro immigrazione perfino più a raffica degli altri giorni.

Il cinguettio dello chef: “Stai zitto, cane!”

Fra tutti uno in particolare ha fatto infuriare Rubio: il video dei barchini con cui arrivano i migranti ammassati al porto dell’isola. Si tratta, in effetti, di un’immagine che fa piuttosto impressione, specie se accompagnata – come ne filmato – dalle richieste di aiuto dei lampedusani, che non ne possono più di vivere e lavorare in quelle condizioni. “Stai zitto cane! Sono barche che stanno lì da anni e quindi pure quando eri tu ministro non hai fatto un cazzo per toglierle. Vatte a fa una nuotata”, ha cinguettato Rubio, rilanciando il video e procurandosi l’ennesima figura barbina. “Questi sono solo gli arrivi delle ultime ore”, viene spiegato nel filmato. Ma chef Rubio pare non essersene accorto.