Duro scontro tra Chef Rubio e Sgarbi: «Non hai scop… manco oggi?». «Finito il Last al limone?»

Scontro social tra Chef Rubio e Vittorio Sgarbi, col primo che provoca e il secondo che lo rimette a posto con una sola battuta. Il critico d’arte aveva commentato su Twitter l’arresto del 38enne barese, ma residente a Milano, che inneggiava all’Isis dopo essersi radicalizzato e che, tra l’altro, ringraziava Allah per il Covid. L’uomo è stato arrestato per istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico.

Il tweet della discordia

“Come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell’Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab“, ha scritto Sgarbi. Si tratta di una domanda che, al netto dell’amara ironia finale, si fanno in molti. E, infatti, il cinguettio del parlamentare ha ricevuto quasi 3mila like, oltre 600 retweet e quasi 200 commenti. Fra i quali anche quello di Chef Rubio.

Rubio provoca, Sgarbi lo rimette a posto

“Manco oggi hai scopato, eh?”, ha scritto l’ex volto televisivo, lontano dagli schermi da quando Discovery ha cancellato il suo programma. Alla proverbiale eleganza di Chef Rubio, Sgarbi ha replicato con toni forse più pacati del solito, ma di certo non meno pungenti. “Ti è finito il Last al limone e non sai come ammazzare il tempo, vero?”, è stata la risposta del critico, di fronte alla quale Rubio pare essersi ritirato in buon ordine.