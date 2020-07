Meloni ridicolizza i 5S: «Le pensioni di invalidità sono aumentate grazie a noi e loro lo nascondono»

Giorgia Meloni svergogna i grillini. Le pensioni di invalidità saranno aumentate. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento a prima firma della leader di Fratelli d’Italia e sottoscritto da tutti i capigruppo in commissione, che crea un fondo ad hoc per gli aumenti degli assegni d’invalidità al 100%. Ma i 5Stelle si vogliono intestare il successo della battaglia. E gridano”il merito è nostro”. Sul sito del Movimento si legge infatti: «Portiamo le pensioni d’invalidità al 100% da 285 euro a 516 euro. Dopo diversi anni di assoluto immobilismo, abbiamo dimostrato che se c’è la volontà politica, è possibile cambiare le cose in meglio».

Meloni: «FdI si batterà sempre per i diritti dei più fragili»

Peccato che in questa battaglia non c’entrino per nulla: Giorgia Meloni li fa neri in un post su Facebook. «Il M5S che sta pubblicando post per rivendicare il provvedimento che nel Decreto Rilancio stanzia risorse per aumentare a 516 euro le pensioni agli invalidi totali, dovrebbe almeno avere la decenza di dire che l’emendamento è a mia prima firma. E che nel fondo istituito ci sono attualmente solo le risorse (50 milioni) sulle quali Fratelli d’Italia ha potuto dire la sua». E poi ancora. «Il M5S ha destinato al fondo pensioni di invalidità zero euro, pur avendo a disposizione miliardi che ha preferito utilizzare per marchette, regali e amenità varie. Fratelli d’Italia continuerà lo stesso a battersi per i diritti dei più fragili, nonostante il cinismo di chi ci governa».

«Vittoria»

Subito dopo l’approvazione la Meloni aveva esultato: «Vittoria! Grazie alla nostra insistenza tutte le forze politiche hanno accettato di sottoscrivere l’emendamento di Fratelli d’Italia per istituire un apposito fondo nel decreto rilancio per portare le pensioni degli invalidi totali da 285 a almeno 516 euro».