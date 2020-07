Lo squalo attacca alle gambe un surfista 17enne: quando lo riportano a riva è già morto (video)

Tragedia in Australia. Uno squalo attacca un surfista 17enne mentre si trovava al largo di Wooli Beach, vicino Grafton, a circa 600 km a nord di Sydney. La notizia del decesso del ragazzo è stata confermata dalla polizia.

Tragedia in Australia, squalo attacca surfista 17enne

Le spiagge della zona sono state chiuse. Testimoni hanno riferito alla polizia di aver assistito all’attacco. Non solo: a quanto riportano alcuni testimoni della tragedia, sembra anche che diversi surfisti abbiano cercato di soccorrere il giovane sotto attacco che, a pochi istanti dall’aggressione, riportava già lesioni gravi alle gambe. Una volta riusciti a sottrarre il giovane dalla feroce morsa del predatore dei mari, i ragazzi sono riusciti a portare a riva il 17enne ormai esanime. E lì, sulla spiaggia, l’adolescente è spirato qualche istante dopo…

Il ragazzo è la quinta vittima di un attacco dello squalo dall’inizio 2020

Dall’inizio dell’anno a oggi, il 17enne appena ucciso dallo squalo è la quinta vittima di una tragedia del genere che si registri in Australia. Dove altre tre persone – rimaste gravemente ferite – sono sopravvissute. Nel 2019 non c’erano state notizie di attacchi di squali. Ma nel 2020 sembra registrarsi una brutale recrudescenza del fenomeno… Non solo: come riferisce in queste ore il sito de La Stampa, «l’Australia è nota per un gran numero di incontri di squali con gli umani. E l’attacco di oggi è stato il decimo del Paese finora nel 2020, secondo i dati pubblicati dalla Taronga Conservation Society».