Il Cda ringrazia Francesco Storace. Giordano: «Lavorare con lui è stato un onore e un piacere»

Un lavoro enorme, fatto giorno dopo giorno. «Questo Consiglio di amministrazione», afferma l’amministratore delegato Antonio Giordano, «presiede le attività dal Secolo dal 2011. Sono stati anni davvero difficili, con i contributi pubblici che diminuivano di volta in volta, in uno stato di precariato psicologico perché sembrava sempre che potessimo non farcela».

«In realtà, grazie a una redazione straordinaria, abbiamo raggiunto risultati importantissimi sia in termini di contenimento dei costi – e questo ci ha permesso di rimanere in piedi – sia in termini di diffusione. Quando nel 2019 è arrivato Francesco Storace è stata una grande emozione. Avere la collaborazione di un uomo così significativo della storia della nostra area politica rappresentava un’altra tappa entusiasmante. La dedizione e l’impegno che Storace ha profuso ha permesso di passare da risultati eccellenti a risultati straordinari. Ora è andato a occupare una posizione notevole in un quotidiano storico. Gli faccio gli auguri a nome mio e di tutto il consiglio di amministrazione. Personalmente aggiungo che lavorare con lui è stato un onore e un immenso piacere»