I ragazzi rischiano di affogare, il senatore Siclari si tuffa e li salva con l’aiuto del materassino (video)

Brutta avventura, con lieto fine, per due ragazzini nel mare di Villa San Giovanni. I due adolescenti hanno infatti rischiato l’annegamento, evitato grazie all’intervento del senatore di Forza Italia, Marco Siclari, originario della zona e profondo conoscitore di quel mare e delle sue correnti.

Un salvataggio fuori dagli schermi

I due ragazzi si erano tuffati in mare per recuperare il pallone con cui stavano giocando. La palla però era finita oltre gli scogli che proteggono la costa, dove le correnti sono forti e pericolose. Siclari, che ha assistito alla scena, ha capito subito che il rischio era elevatissimo. E appena ha visto i due ragazzi in difficoltà si è tuffato subito per soccorrerli. I giovani, come riferisce un comunicato stampa di Forza Italia, erano “oltre i 50 metri dagli scogli” e Siclari “si è tuffato con l’unico mezzo trovato in spiaggia, un materassino che ha utilizzato come salvagente“.

Siclari ai ragazzi: “Prudenza”

In questo modo, riferisce ancora la nota, “una volta raggiunti, i ragazzi si sono aggrappati e hanno riposato“. “Il primo, una volta che ci sono avvicinati piano piano agli scogli, è tornato a riva da solo; il secondo non è riuscito più a nuotare e il senatore lo ha spinto fino alla riva”. Il tutto mentre da riva e dagli scogli i bagnanti assistevano in ansia, facendo il tifo per i ragazzi e per il loro soccorritore. La vicenda ha avuto anche una certa eco sui social, dove lo stesso senatore l’ha condivisa, “ringraziando il cielo” per il lieto fine e, soprattutto, accompagnandola con una raccomandazione valida per tutti, ma soprattutto rivolta ai più giovani. “Ai ragazzi in particolare modo raccomando di avere prudenza affinché l’estate possa entrare nei loro cuori e nei loro ricordi per i momenti di felicità e serenità trascorsi con gli amici e con la loro famiglia”, ha scritto l’esponente azzurro, postando anche un video in cui si vede chiaramente la forza delle correnti che attraversano quel punto di mare.