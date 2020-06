Attimi di paura per Vittorio Sgarbi in una spiaggia del litorale di Palasë, nel sud dell’Albania, dove era ospite nel resort Green Cost. Durante un bagno in mare il critico d’arte, sorpreso dalla forza delle onde, è all’improvviso scomparso tra i flutti, per poi riemergere annaspando vistosamente.

Sgarbi soccorso dalla figlia

A soccorrerlo la figlia Alba e un bagnino della struttura che, a fatica, lo hanno aiutato a raggiungere la riva. A rendere nota la vicenda, avvenuta nel pomeriggio di ieri, una nota dell’ufficio stampa di Sgarbi postata sulla stessa pagina Facebook del deputato, insieme a un video che sarebbe stato girato da un ospite del resort. Nei momenti concitati, si legge anche nel comunicato, Sgarbi ha perso i suoi immancabili occhiali. Con il critico, oltre ai suoi collaboratori e alla figlia, c’era il sindaco di Valona, il medico Dritan Leli.

Chi sono Alba e gli altri figli di Sgarbi

Alba, che ha circa 18 anni, è una dei tre figli di Sgarbi. Il critico ha sempre chiarito che non voleva figli, ma di aver accettato quelli che “il destino” ha deciso di fargli avere. Benché abbia sempre puntualizzato sulla sua rinuncia al ruolo di educatore, Sgarbi, quando l’ha fatto, ha parlato con orgoglio dei propri ragazzi. E, benché si sia anche detto “anaffettivo”, le sue parole verso i figli non suonavano poi così distaccate. Oltre ad Alba, nata dalla relazione con una cantante lirica albanese, Sgarbi ha riconosciuto anche Evelina, nata dalla relazione con una donna sposata, e Carlo, il primogenito avuto Patrizia Brenner. “Alba è brava, elegante, seria e si sposerà soltanto in chiesa, preferibilmente presto”, ha detto qualche tempo fa il critico d’arte a Chi, compiacendosi del fatto che la ragazza sia albanese: “È il popolo che preferisco”.