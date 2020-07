Il faccia a faccia tra Nicola Zingaretti e Giuseppe Conte è andato bene. «Un positivo incontro di chiarimento dopo incomprensioni. Il governo ha la forza per decidere e fare le cose», fanno trapelare fonti del Pd. La cosa singolare è che fino a ieri le incomprensioni si negavano, mentre oggi i dem brindano (si fa per dire) al loro superamento. In realtà , al di là dell’ottimismo di facciata e dei facili entusiasmi, la sensazione è che sia il leader del Pd sia il premier abbiano solo nascosto la polvere sotto il tappeto. I problemi, quelli veri, a cominciare dalle polemiche sull’utilizzo del Mes a finire al “decreto semplificazione“, passando per il condono mascherato prima inserito e poi sparito.

Quel poco che oggi ha passato il convento è l’intesa raggiunta sulla riforma elettorale. Una questione tutta di Palazzo e che frega meno di zero a cittadini, imprese e famiglie. Zingaretti ha preteso che si riannodasse quel filo richiamando il M5S (e Conte) al rispetto degli accordi. Il premier non si è tirato indietro nonostante la materia sia di stretta competenza del Parlamento. Un altro indizio della confusione che regna sovrana.

Ma ad agitare le acque della maggioranza (ma anche nel centrodestra) ha contribuito notevolmente anche l’intervista odierna di Berlusconi a Repubblica. L’ex-premier ha lanciato una polpetta avvelenata a Conte: pronto a sostenerti, ha detto in sintesi, a patto che vi sbarazziate dei grillini. È probabile che sia stata proprio la sortita del capo di Forza Italia a convincere Zingaretti di serrare i ranghi e ritrovare la perduta armonia con Palazzo Chigi. Il leader dem si trova anche lui sotto attacco. Una parte del partito è scontenta del suo grigiore e non fa mistero di volerlo sostituire, magare con il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, fresco di vittoria contro la candidata di Salvini. La giostra, insomma, è solo all’inizio. E non è detto che duri ancora a lungo.