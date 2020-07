Di Maio spende 5 miliardi per la cooperazione. Delmastro: “Basta! Si usino per gli italiani” (video)

“Mentre alle nostre imprese non arriva liquidità; ai professionisti arrivano miserrimi 600 euro al mese, quando arrivano; mentre ai cassintegrati non arriva la cassa integrazione; mentre non esiste un piano per difendere commercianti, artigiani e piccoli imprenditori”, mentre succede tutto questo, “l’Italia spende 5 miliardi per la cooperazione internazionale”. A rivelarlo con un video social è il deputato di FdI, Andrea Delmastro, che insieme ai colleghi del partito sollevò lo scandalo dei 50 e dei 21 milioni di euro erogati da Di Miao rispettivamente a Tunisia e Bolivia mentre l’Italia nel pieno dell’emergenza coronavirus.

Delmastro: «Quei miliardi si usino per l’Italia»

Delmastro, come promesso, non ha “dato tregua” al governo sui fondi per la cooperazione, che in questo momento appaiono come uno schiaffo agli italiani in difficoltà. E, dopo la relazione del direttore generale della Farnesina in commissione Esteri alla Camera, ha deciso di denunciare cifre e finalità di questo impegno economico così ingente per l’Italia. “La vergogna del governo Pd e M5S: 5 miliardi di euro alla cooperazione internazionale e l’Italia è in ginocchio. Vergogna!“, ha scritto il deputato di FdI sui suoi social, rilanciando il video dal quale emerge che per la deputata Pd Lia Quartapelle quei soldi sono ancora troppo pochi.

Ecco le “idee geniali delle anime belle”

“Ma per fare poi cosa l’Italia investe 5 miliardi?”, si chiede quindi Delmastro nel video, rimandando per la risposta all’audizione del direttore generale del ministero degli Esteri in commissione. “Migliorare il chicco di caffè etiope”, è la risposta. “Queste anime belle della sinistra hanno sempre idee geniali in testa”, commenta quindi il deputato, chiarendo che per FdI bisogna destinare quei fondi “alla Patria”. “Per risollevare le imprese; per stare al fianco di commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, professionisti. Di quella struttura economica, sociale, occupazionale che ha reso grande questa nazione. Quelli – conclude il deputato di FdI – sono i soldi degli italiani. Rimangano in patria per la rinascita della nazione».