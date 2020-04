Delmastro (FdI): “Di Maio ha confermato. Hanno dato a Tunisia e Bolivia 71 milioni”

“Oggi è arrivata la conferma. I 50 milioni di euro dati improvvidamente alla Tunisia non sono una fake news. Non solo: in Aula Di Maio ha anche confermato che, ai sensi di un memorandum di 8 anni fa, hanno erogato anche 21 milioni di euro alla Bolivia”. Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.

