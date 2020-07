È di 30 morti e 574 nuovi guariti da ieri il bilancio aggiornato della pandemia di Covid-19 in Italia. Arrivano così a 241.956 i casi totali (+138 da ieri), mentre scende di 467 persone il conteggio degli attualmente positivi al virus (14.242). Il numero complessivo di morti si attesta, invece, a 34.889.

Calano ricoverati e terapie intensive

I pazienti ricoverati con sintomi in ospedale sono attualmente 940, vale a dire 6 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 70 pazienti e anche in questo caso il bilancio è in diminuzione: sono due in meno. Per quanto riguarda i tamponi effettuati, sono in tutto 5.703.673. Si tratta dunque di 43.219 test somministrati nelle ultime 24 ore.

Sette regioni a zero contagi Covid

Infine sono sette le regioni che non hanno registrato alcun contagio nelle ultime 24 ore. Si tratta di Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.