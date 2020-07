“Dall’Europa arriveranno 209 miliardi di euro, soldi stanziati nel Recovery Fund. E voi scettici ridevate di Pinocchio perché credeva nell’albero dei soldi. Occhio sempre al gatto e alla volpe”. Lo scrive su Twitter il colonnello Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo, assessore all’Ambiente della Regione Calabria.

Recovery Fund: cosa non funziona

Come ha già osservato Giorgia Meloni, “sono le condizionalità del Recovery Fund a farci condividere la preoccupazione di Salvini e di tanti scettici. Con il super freno di emergenza, Rutte e soci avranno buon gioco a bloccare le riforme italiane che non dovessero piacergli. Non voglio vivere in un’Italia a sovranità limitata, in cui si decide a Bruxelles, Amsterdam o Berlino cosa dobbiamo fare noi con le pensioni o il lavoro. È lo stesso motivo – aggiunge la leader di FdI – per cui non vogliamo il Mes”.

La favola di Pinocchio? No, la favoletta di Conte e Casalino

Come osserva una documentata analisi di Dagospia, il ministro del Tesoro sta preparando l’extra-deficit da 20 miliardi da sottoporre al Parlamento. “Ma perché credete che il governo sia andato allo scontro con i commercialisti – in sciopero contro le tasse, una cosa mai vista – pur di confermare la scadenza fiscale del 20 luglio? Perché non c’è più il becco di un quattrino. Se non sarà prorogato lo stato di emergenza, mancando i presupposti legali, non saranno prorogati neanche il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione, e la bomba sociale – che la ministra Lamorgese ogni giorno agita davanti agli occhietti del governo – è lì pronta a esplodere”.

In arrivo l’ennesima manovra lacrime e sangue

Senza Mes e in attesa dei soldi del Recovery fund che arriveranno nel 2021, il governo dovrà inventarsi la solita vecchia misura: lacrime e sangue. Le lacrime le metteranno la Fornero di turno. La Bellanova? La Castelli? Il sangue, come l solito, lo metteranno gli italiani.