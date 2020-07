Capezzone non fa sconti: né sugli sbarchi. Né agli scafisti. tanto meno ai buonisti di sinistra che definisce «i tronisti della Rackete». D’altro canto, i dati parlano chiaro: in Italia, solo a giungo, sono stati registrati 10 milioni di turisti in meno. In compenso gli sbarchi di clandestini sono triplicati, nonostante il Covid. Esplode la protesta tra immigrati e residenti. E a sottolineare la situazione, postando il video della partecipazione di Daniele Capezzone a Quarta Repubblica su Rete 4, è l’Assessore della Lega Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia, Massimo Sertori.

Capezzone, sbarchi triplicati. E asfalta i buonisti dem: siete i tronisti della Rackete

Con la chiarezza e la veemenza che contraddistinguono le sue delucidazioni, Capezzone in diretta tv tuona: «Il “buonismo” di sinistra sta rovinando l’Italia e la pazienza degli italiani è terminata. La narrazione sovranista la fa il Ministero degli Interni. I dati dal sito del Viminale mostrano, infatti, i numeri dell’anno scorso, parametrati a quelli di quest’anno: dal 1 gennaio al 26 giugno gli sbarchi sono stati 2500. Quest’anno, con gli scienziati che stanno al governo, gli sbarchi sono quasi triplicati a 6500, nonostante i tre mesi di blocco causa Covid. E questi scienziati cosa hanno fatto? La sanatoria. Che naturalmente non è servita a niente per l’agricoltura – conclude il politico e giornalista – ma serve esattamente a dare un segnale psicologico agli scafisti. E voi non lo avete capito. Perché proprio tu, caro Migliore (esponente di IV, ospite in collegamento ndr), stavi sul molo ad aspettare la Rackete, a fare il tronista della scafista»…